Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zwei Verletzte nach Unfall in der Wilhelm-Leuschner-Straße

GriesheimGriesheim (ots)

Am Montagvormittag (07.12) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Leuschner-Staße, Höhe Am Schwimmbad/ Kirschberg, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Verursacher, ein 35-jähriger Mann aus Mainz, mit seinem Renault Laguna auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Ein 57-jähriger Mann aus Griesheim wartete mit seinem Sprinter an der roten Ampel "Am Schwimmbad". Als diese auf grün sprang fuhr der Griesheimer los und wollte die Wilhelm-Leuschner-Staße in Richtung Kirschberg überqueren. Hierbei kam es dann zur Kollision mit dem Mann aus Mainz. Der Kreuzungsbereich musste für circa 1 Stunde teilweise gesperrt werden. Bei der Verkehrsregelung unterstützte die Stadt Polizei die eingesetzten Beamten.

Neben dem 35-jährigen Mann aus Mainz wurde auch die 27-jährige Beifahrerin des Griesheimers leicht verletzt. Beide Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Text: Polizeistation Griesheim

