POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Gaststätte/Kalbsbäckchen im Visier

KelsterbachKelsterbach (ots)

Eine Gaststätte in der Staufenstraße suchten sich zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag (05.12.), in der Zeit zwischen 3.00 und 4.15 Uhr, für einen Einbruch aus.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Lokal und ließen hierbei aus einem Kühlraum sechs Kilogramm Kalbfleisch in Form von Kalbsbäckchen sowie eine Fotokamera mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980.

