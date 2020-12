Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Zeugen gesucht

GernsheimGernsheim (ots)

Ein vor einem Imbiss in der Bensheimer Straße angebrachter Zigarettenautomat geriet in der Nacht zum Samstag (05.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Verblendung des Automaten auf und entwendeten anschließend das Geld aus einer Kassette. Wie hoch der Schaden genau ist, müssen nunn die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell