Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Imbiss und Möbelhaus im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (4.-5.12.) haben Einbrecher eine Gaststätte in der Otto-Röhm-Straße heimgesucht und sich über die Haupteingangstür gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. In den Räumen wurden sie fündig und entwendeten unter anderem Bargeld. Der Wert der Beute und der durch ihr Vorgehen verursachte Schaden wird derzeit auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zudem prüfen die Beamten, ob ein Tatzusammenhang mit dem einem weiteren Einbruchversuch in das benachbart gelegene Möbelhaus besteht. Mit dem Ziel in das Geschäft zu gelangen hatten die Kriminellen dort, im gleichen Tatzeitraum, offenbar versucht, sieben Türen des Geschäfts aufzuhebeln. Glücklicherweise ohne Erfolg. Zurück blieb ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Unter der Rufnummer 06151/9693810 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

