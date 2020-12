Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Autofahrer fährt gegen Mutter/Polizei ermittelt wegen rassistischer Beleidigungen

RaunheimRaunheim (ots)

Eine 36 Jahre alte Frau stieg am Samstagnachmittag (05.12.) in der Lahnstraße aus ihrem Fahrzeug aus und holte anschließend ihre vierjährige Tochter aus dem Auto. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb anschließend ein Autofahrer vor den beiden stehen, hupte, ließ den Motor seines Fahrzeugs aufheulen und beabsichtigte so offenbar die 36-Jährige dazu zu bewegen, die Fahrbahn schneller freizumachen. Nach Aussagen der Geschädigten sei der Mann in der Folge langsam gegen ihr Bein gefahren und beleidigte die Frau zudem auf rassistische Weise. Die 36-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Knie.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung aufgenommen. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 62 Jahre alten Mann aus dem Kreis Groß-Gerau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell