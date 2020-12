Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Schwarzer BMW nach Beute durchsucht

Alsbach-HähnleinAlsbach-Hähnlein (ots)

Ein schwarzer BMW, geparkt in der Rosengartenstraße, geriet zwischen Freitag (4.12.) und Samstag (5.12.) in den Fokus von Kriminellen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beobachtete werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 an das Kommissariat 21/22 erbeten.

