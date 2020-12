Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach Einbrüchen in zwei Wohnhäuser gesucht

Darmstadt

Zwei Häuser im Stadtteil Arheilgen gerieten am Freitag (4.12.) in das Visier Krimineller.

Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus "Im Fiedlersee" heim. Über eine rückwärtig gelegene Wintergartentür verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie nicht fündig, verursachten jedoch einen Schaden von rund 750 Euro.

In der Falkenstraße hebelten die Kriminellen in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und betraten auf diesem Weg das Anwesen. Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel den bislang noch Unbekannten unter anderem Schmuck sowie eine Geige in die Hände. Der von den Tätern verursachte Gesamtschaden dürfte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu den Tatzeiten im Bereich der Tatorte aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

