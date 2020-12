Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe in Kellerräumen

Fahrräder und Waschmaschinengeld gestohlen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (4.12.), 13 Uhr und Samstag (5.12.), 18 Uhr, die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Holzhofallee nahe Ecke Schöfferstraße heimgesucht. Gewaltsam verschafften sich die Täter dort Zugang zu den Keller- und Waschräumen. Dort entwendeten sie zwei Pedelecs der Marke Coratec und Ebow29 sowie Münzgeld aus den Wandkassen für die Waschmaschinen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit beiden Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

