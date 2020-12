Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Zeugen nach Einbruch in Handwerksbetrieb gesucht

BreubergBreuberg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (03.12.) und Freitagmorgen (04.12.) sind bislang noch unbekannte Täter gewaltsam in die Räume eines Handwerksbetriebes eingedrungen. Gegen 7 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die durch ein aufgemöbeltes Fenster in das Innere des Gebäudes in der Hügelstraße gelangen konnten. Hier durchsuchten sie die Lagerräume, die Fahrzeughalle und ein Büro. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gewesen, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 der Erbacher Kripo zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell