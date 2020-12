Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

ViernheimViernheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Sonntagabend (06.12.) auf einen Zigarettenautomat in der Industriestraße abgesehen. Kurz nach 19 Uhr stellten Zeugen die Beschädigung des Automaten fest und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Kriminellen mit Gewalt und Werkzeugeinsatz den Zigarettenautomat aufbekommen, der in der Nähe des Waldschwimmbades aufgehängt war. Es wird davon ausgegangen, dass die Diebe Geld und Zigaretten entwendet haben. Wie hoch der genaue Schaden ist, steht noch nicht abschließend fest. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Unter der Rufnummer 06204/9377-0 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell