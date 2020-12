Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 05.12.2020 in 64546 Mörfelden-Walldorf

64546 Mörfelden- Walldorf64546 Mörfelden- Walldorf (ots)

Am Samstag, den 05.12.2020, gegen 22:50 Uhr konnte ein Zeuge in der Ringstraße in 64546 Mörfelden beobachten, wie der Fahrzeugführer eines schwarzen VW-Arteon beim Vorbeifahren ein parkenden PKW/ silbernen VW Golf am linken Außenspiegel beschädigte. Hierbei hielt der Fahrzeugführer des schwarzen VW an und beseitgte die Unfallspuren. Er kam seinen Warte.- und Mitteilungspflichten als Unfallverursacher nicht nach, stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Der Zeuge, der die vorangegangene Beobachtung dem Geschädigten via Zettel an der Frontschutzscheibe mitteilte, soll sich bitte dringend bei der Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer (06105/4006-0) melden.

