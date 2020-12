Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person in Dieburg

DieburgDieburg (ots)

Am heutigen Samstag, 05.12.2020 gegen 12:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Kleinkraftradfahrer inkl. seiner Beifahrerin die Groß-Zimmerner Straße in Dieburg in Richtung Rheingaustraße. Der beteiligte Radfahrer fuhr auf dem parallel zur Groß-Zimmerner Straße verlaufenden Radweg. Am Kreisverkehr Groß-Zimmerner Straße/ Rheingaustraße/ Aubergenviller Allee blieb der Radfahrer an der Überquerungshilfe stehen. Der Kleinkraftradfahrer bog aus dem Kreisverkehr in die Rheingaustraße ab, als sich der zunächst stehende Radfahrer in Bewegung setzte und die Fahrbahn der Rheingaustraße überquerte. Der Kleinkraftradfahrer musste daher eine Gefahrenbremsung einleiten, kam hierbei zu Fall und stürzte zusammen mit der Mitfahrerin auf die Fahrbahn. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die 19-jährige Mitfahrerin musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 96560 zu melden.

