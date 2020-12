POL-ERB: Geparkten SUV in Erbach beschädigt und geflüchtet

Polizeipräsidium Südhessen

Nach ersten Ermittlungen parkte der 30- jährige Fahrzeughalter aus Erbach seinen Pkw in der Zeit von Mi., 02.12. bis Do. 03.12., morgens in der Damaschkestraße in Erbach. Als er dann wieder an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Heckbereich einen größeren Schaden fest. Aufgrund der Spurenlage wird von Seiten der Polizei davon ausgegangen, dass ein größeres Fahrzeug gegen das Heck des SUV fuhr. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die im Bereich der Damaschkestraße im genannten Zeitraum Beobachtungen bezüglich eines Unfalles machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

