Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit unter Männern endet im Treppenhaus mit Naziparolen

Festnahme und Strafanzeigen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich nach seiner Festnahme am späten Donnerstagabend (3.12.) wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen hatten gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein Streit unter Männern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Barkhausstraße entbrannte. Dort hatte ein Wohnungsinhaber seinen 30-jährigen Kontrahenten offenbar nach einem verbalen Wortgefecht vor die Tür ins Treppenhaus gesetzt. Dort schlug der Tatverdächtige dann die Fensterscheibe der Wohnungstür ein, äußerte lautstark Naziparolen und zeigte den Hitlergruß. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Darmstädter noch am Tatort fest und brachten ihn zur Wache. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,83 Promille. Nach der Anzeigenaufnahme und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige für die darauffolgenden Stunden ins Gewahrsam gebracht.

