Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mit gelber Farbe Auto beschädigt

Polizei sucht Zeugen

HeppenheimHeppenheim (ots)

Mit gelber Farbe wurde im Laufe des Donnerstags (3.12.) ein weißer Opel Corsa großflächig beschmiert. Die Farbe kann nicht ohne weiteres abgewaschen werden, so dass ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro herbeigeführt wurde. Die Tat ist zwischen 7 Uhr und 17.25 Uhr auf einem Firmengelände in der Weiherhausstraße, Bereich Gutenbergstraße, verübt worden.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060 bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell