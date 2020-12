Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Lichtscheuer Autoaufbrecher aufgeschreckt

BensheimBensheim (ots)

In der Dunkelheit durchsuchte am Freitag (4.12.) gegen 1.20 Uhr ein Krimineller unbeobachtet einen abgestellten Mercedes Kombi in der Jägerstraße, Bereich Baumschulstraße, als plötzlich ein Lichtkegel auf ihn gerichtet war. Der Autobesitzer leuchtete mit einer Lampe auf sein Auto, nachdem er das Treiben vom Fenster aus bemerkt hatte.

Der lichtscheue Täter, der einen Mundschutz trug und mit einer weißen Hose bekleidet war, ließ alles stehen und liegen und verschwand ohne Beute in Richtung Gartenstraße.

Wer den Flüchtenden noch gesehen hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252/ 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell