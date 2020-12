Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Glück im Unglück - 2-jähriger Junge nur leicht verletzt

LorschLorsch (ots)

Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen (3.12.) ein zweijähriges Kind in Lorsch. Der Junge fuhr gegen 10.45 mit seinem Laufrad, nur wenige Schritte von seiner Mutter entfernt, auf dem Gehweg der Rheinstraße bis zu einer Hofeinfahrt. Dort übersah eine 70 Jahre alte Mercedes- Fahrerin beim Rückwärtsfahren den Jungen. Mit dem Wagen touchierte sie die Lenkstange des Rädchens, so dass der Kleine aus dem Gleichgewicht kam und stürzte. Die erschrockene Autofahrerin reagierte sofort und hielt ihren Wagen an. Nach ersten medizinischen Untersuchungen eines Rettungswagenteams hat der Junge wohl Prellungen erlitten. Um das Kind genauer untersuchen zu können, wurde es in eine Kinderklinik gebracht.

