Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 17 und 18-Jähriger geraten vor Tankstelle in Streit

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Zwei 17 und 18- Jährige sind am Mittwochabend (2.12.) auf dem Gelände einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Streit geraten. Weil dabei der 18-Jährige mit einem Schlagstock auf seinen Kontrahenten einschlug, ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 17 Jahre junge Mann aus Weiterstadt erlitt durch die Schläge Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Warum die jungen Männer aneinandergeraten waren, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

