Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Grauer Motorroller gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

RoßdorfRoßdorf (ots)

Auf einen grauen Motorroller vom Hersteller Peugeot hatten es Diebe in der Zeit zwischen Sonntag (29.11.) und Mittwoch (2.12.) abgesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand das Kleinkraftfahrzeug auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Industriestraße. An dem Motorroller war das Kennzeichen 500 URB angebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat den Fall übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0 Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

