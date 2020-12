Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

ErbachErbach (ots)

Am 21.11.2020 in der Zeit von 15:15 - 15:31 Uhr kam es auf dem Parkplatz des "Action" Marktes in Erbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW fuhr beim Ausparkvorgang einen geparkten grauen Peugeot an. Der Fahrer stieg im Anschluss kurz aus und sah sich die Anstoßstelle an. Er stieg schließlich wieder ein und fuhr davon ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall werden Zeugen gesucht die Angaben zu dem Sachverhalt machen können.

Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der den Geschädigten im Anschluss auf den Vorfall hinwies.

Wenn Sie Hinweise bzw. Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Erbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

POK Bergermann

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell