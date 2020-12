Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Baucontainer im Visier von Dieben

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (1.-2.12.) ist der Baucontainer auf einem Baustellengelände in der Marienburger Straße in das Visier von Dieben geraten. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Diebe unberechtigt Zugang und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von rund 3000 Euro. Darunter unter anderem ein Heizgerät beziehungsweise Heizlüfter. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Kriminellen ein Fahrzeug benutzt haben. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorgehen beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Pfungstadt (DEG), in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Ermittler für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell