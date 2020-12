Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein entgegengesetzt in die Einbahnstraße

Bad KönigBad König (ots)

Einen 27 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (30.11.), gegen 18.00 Uhr. Der Wagenlenker kam den Ordnungshütern zuvor in der Bahnhofstraße, einer Einbahnstraße, entgegen.

Der Fahrer bog unmittelbar danach erneut verbotswidrig in die nächste Einbahnstraße ab. Bei der anschließenden Überprüfung wurde den Beamten rasch klar, was die Ursache für die Verkehrsverstöße gewesen sein könnte. Der 27-Jährige stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und konnte zudem keinen Führerschein vorlegen. Das Dokument musste er bereits im Jahr 2019 wegen Fahren unter Alkoholeinfluss in amtliche Verwahrung geben.

Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme zwecks Blutentnahme. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell