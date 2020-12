Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz in Bischofsheim - Zeugen gesucht

BischofsheimBischofsheim (ots)

Bischofsheim: Am Dienstag (01.12.) zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Vectra, der auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Dresdener Straße abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

