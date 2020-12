Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Flucht

Otzberg/ZipfenOtzberg/Zipfen (ots)

Am 01.12.2020 kam es in den Morgenstunden im Bereich Otzberg/Zipfen zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr gegen 07:00 Uhr die Hauptstraße in Zipfen von der B45 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Zu den Steinbrüchen" kam das Fahrzeug im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten PKW. Dieser wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Reutzel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

POK Hövelmann

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell