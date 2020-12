Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vermeintliche Hilfe entpuppt sich als versuchter Diebstahl/ Polizei nimmt 23 und 40-jährigen Tatverdächtigen fest

GriesheimGriesheim (ots)

Der Versuch eine 78 -Jährige beim Einsteigen in ein Taxi zu bestehlen endete am Montag (30.11.) mit der Festnahme eines 40-jährigen Mannes und seinem 23 Jahre alten Komplizen. Weil sich im Rahmen der Festnahme weitere Hinweise auf mögliche begangene Straftaten ergaben, wird derzeit geprüft, ob die Tatverdächtigen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kurz nach 11 Uhr hatte sich die 78- jährige Griesheimern ein Taxi auf den Marktplatz geordert. Als sie in das Fahrzeug einsteigen wollte, traten plötzlich zwei ihr unbekannte Männer an sie heran und gaben vor, der Frau beim Einsteigen helfen wollen. Doch der Schein trügte. Denn der vermeintlichen Hilfsbereitschaft lag offenbar der Versuch zugrunde, der Frau in die Manteltasche zu greifen, mit dem Ziel, Wertvolles zu erbeuten. Das Vorhaben misslang und das Duo trat die Flucht an. Diese währte nur kurz. Dank der schnellen Verständigung sowie der detaillierten Personenbeschreibung stellten die herbeigeeilten Polizeibeamten die Flüchtenden noch in Tatortnähe. Das Duo wurde zur Wache gebracht. Dort stellte sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme rasch heraus, dass die Männer keine unbekannten sind. Zudem stellten die Polizisten Beweismittel sicher, die mutmaßlich aus weiteren Diebstahlsdelikten stammen. Die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen haben.

