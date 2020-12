Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Zeugen nach Einbruch in Gärtnerei gesucht

Täter lassen Laptop mitgehen

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (1.12.) hatten es ungebetene Besucher auf eine Gärtnerei in der Ludwigstraße abgesehen. Zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und betraten den Verkaufsraum. Dort suchten sie nach Beute und ließen einen Laptop mitgehen. Der von den Tätern verursachte Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf 750 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat den Fall übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell