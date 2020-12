Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: E-Bike aus Tiefgarage entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

DarmstadtDarmstadt (ots)

Auf ein E-Bike vom Hersteller Bulls im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (29.11.) und Montag (30.11.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrrad mit einem Schloss gesichert in einer Tiefgarage in der Bessunger Straße nahe Ecke Eichwiesenstraße. Gewaltsam brachen die Kriminellen das Schloss auf und machten sich mit dem hochwertigen Rad auf und davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des 3.Polizeireviers in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3810).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell