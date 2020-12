Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

Am 01.12., ca. 02.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines roten Pkw Toyota die B486 von Langen in Richtung Mörfelden und musste in Höhe des Industriegebietes Mörfelden einem entgegenkommenden, überholenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei prallte der Toyota-Fahrer gegen einen Baum neben der Fahrbahn, er blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

