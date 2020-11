Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Exhibitionist auf Trampelpfad/Zeugen gesucht

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

In schamverletzender Weise zeigte sich ein Unbekannter am Sonntagmittag (29.11.), gegen 16.10 Uhr, zwei 25 und 28 Jahre alten Frauen, auf einem Trampelpfad neben den Bahngleisen, in Richtung Walldorfer Weg.

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und cirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und leicht gebräunte Haut. Er trug eine olivgrüne Jacke und Bluejeans.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell