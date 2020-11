Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbrüche in Stadtbücherei und Kiosk

Die Stadtbücherei in der Gernsheimer Straße sowie ein Kiosk in der Odenwaldstraße gerieten in der Nacht zum Samstag (28.11.) in das Visier von Kriminellen.

In beiden Fällen verschafften sich die ungebetenen Besucher gewaltsam durch Fenster Zugang in die Gebäude und richteten einen Schaden von insgesamt rund 2500 Euro an. Während sie im Kiosk wohl keine Beute machen konnten, muss in der Stadtbücherei im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen noch geklärt werden, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei prüft zudem einen Zusammenhang der beiden Taten.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

