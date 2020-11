Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand einer Scheune

Heppenheim-SonderbachHeppenheim-Sonderbach (ots)

Beim Brand einer Scheune im Heppenheimer Ortsteil Sonderbach ist am Samstagabend (28.11.2020) ein Schaden von ca. 100.000 EUR entstanden. Der Ausbruch des Feuers wurde um 22.00 Uhr von Nachbarn bemerkt, die sofort die Rettungskräfte alarmierten. In der 15 x 20 m großen Scheune war vorwiegend Brennholz gelagert. Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sonderbach, Heppenheim, Kirschhausen, Heppenheim-Erbach und Wald-Erlenbach befinden sich aktuell (1.00 Uhr) noch am Einsatzort. Es wurde niemand verletzt.

