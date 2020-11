Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Drogengeschäfte am falschen Ort

GriesheimGriesheim (ots)

Dass sich Drogendealer mit ihren Kunden in der Regel an für sie sicheren Orten treffen, um mit ihrem strafbaren Handeln nicht aufzufallen, ist der Polizei hinreichend bekannt. Dass es im ein oder anderen Fall zwischen Straftätern und Polizei unterschiedliche Ansichten zum "sicheren Ort" gibt, mussten die Ordnungshüter der Polizeistation Griesheim am Freitagabend (27.11.2020) gegen 22.00 Uhr feststellen: Eine Gruppe junger Männer suchte sich nämlich ausgerechnet den Hinterhof des Dienstgebäudes in der Wilhelm-Leuschner-Straße aus, was auf wenig Gegenliebe bei den Polizisten stieß. Diese nahmen zwei der Eindringlinge sofort fest und konnten drei zunächst Flüchtende später im Zuge der Fahndung vorläufig festnehmen. Die Durchsuchung ihrer Fahrzeuge, eines davon direkt gegenüber der Polizeistation geparkt, führte zum Auffinden von typischen Dealerutensilien, wie z.B. Feinwaage und geringer Menge Drogen. Da die jungen Männer zwischen 19 und 25 Jahren aus Darmstadt-Eberstadt und Bickenbach stammen, dürfte ihnen nicht bekannt gewesen sein, auf welches Terrain sie sich begaben. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ordnungshüter leiten nun diverse Strafverfahren ein.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

