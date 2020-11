Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsverstößen

Ginsheim-Gustavsburg, Darmstädter LandstraßeGinsheim-Gustavsburg, Darmstädter Landstraße (ots)

Am 27.11.2020 geriet gegen kurz vor 20:00 Uhr ein rot/silberfarbener Audi auf der Darmstädter Landstraße Ecke Röntgenstraße in den Gegenverkehr und gefährdete hierbei ein anderes Auto. Bei diesem Auto handelte es sich laut Zeugenaussage um ein weißes, größeres Auto, ähnlich einem SUV. Die Polizei sucht den Fahrer des weißen Autos sowie weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und bittet darum sich bei der Polizeistation Bischofsheim zu melden. Durch den Fahrer des rot/silberfarbenen Audis wurden in den nächsten Minuten zudem mehrere Verkehrsverstöße auf der Darmstädter Landstraße begangen.

Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummern 06144-96660 entgegen.

