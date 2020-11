Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Wo ist "Lenchen"?

Polizei ermittelt nach Diebstahl und hofft auf Hinweise

MünsterMünster (ots)

Bereits zwischen Mittwochnachmittag (25.11.), 17 Uhr, und Freitagmorgen (27.11.), 10 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Münastraße und entwendeten die schwarze Ziege "Lenchen".

Die Ziegendame wurde in dem umzäunten Grundstück letztmalig am Mittwochmittag gesehen. Als die Besitzer zum Grundstück zurückkehrten und eine Beschädigung am Zaun feststellten, ahnten sie nichts Gutes. Lenchen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand von Unbekannten aus ihrem Gehege entwendet. Die Spuren deuten dabei auf ein menschliches Handeln hin. Von der dreijährigen und circa 25 Kilogramm schweren Ziege fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei in Dieburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Aufenthaltsort von "Lenchen" geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Hinweis an die Medienvertreter: Ein Foto der Ziege finden Sie zum Download in unserer digitalen Pressemappe.

