Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hüttenfeld: Pakete aus Postauto gestohlen

LampertheimLampertheim (ots)

Diebe konnten sich am Donnerstagmorgen (26.11.) unbemerkt an ein gelbes Postauto heranschleichen und Pakete stehlen. Fünf Sendungen mit unbekannten Inhalt wurden vor ihrer Auslieferung gegen 11.45 Uhr aus dem Laderaum des Transporters, als dieser in der Sackgasse der Heppenheimer Straße hielt, gestohlen. Der Fehlbestand wurde erst bemerkt, als die Auslieferung der Pakte bevorstand.

Wegen des Diebstahls wurde Anzeige bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Lampertheim-Viernheim erstattet. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06206 / 94400.

