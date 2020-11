Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Transporter brennt-Rund 100.000 Euro Schaden/54-Jähriger unter Tatverdacht

Mörfelden-Walldorf

Ein vor einem Wohnhaus im Bereich Aschaffenburger Straße/Am Wildzaun abgestellter Kleintransporter brannte am Donnerstagabend (26.11.), gegen 23.30 Uhr, völlig aus. Zwei daneben parkende Fahrzeuge, das Fenster eines angrenzenden Wohnhauses sowie der Straßenbelag wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Ein Tatverdacht richtete sich bereits kurz nach der Tat gegen einen 54 Jahre alten Mann. Zwischen ihm und dem 34 Jahre alten Besitzer des Transporters gibt es offenbar schon seit geraumer Zeit Streitigkeiten. Bereits im Februar sowie am 22. November brannten Fahrzeuge des 34-Jährigen vor der Wohnung. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang.

Im Rahmen einer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch in der Nacht erfolgten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten in der Wohnung des Tatverdächtigen Beweismittel, die auf Brandstiftung hindeuteten. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat dauern derweil an.

