Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Farbschmierereien im Stadtgebiet/Polizei sucht Zeugen

Bad KönigBad König (ots)

Seit Anfang Oktober kommt es im Stadtgebiet vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti und Farbschmierereien. Betroffen hiervon ist insbesondere der Bereich um den Bahnhof sowie die angrenzenden Nebenstraßen.

Auffällig ist hierbei, dass die Taten oftmals in den Abendstunden stattfinden. Geschädigt ist in den meisten Fällen die Stadt Bad König. Es kommt jedoch auch vor, dass Privateigentum beschädigt wird. Häufungen sind hierbei an den Wochenenden festzustellen. Die Beamten vermuten zudem, dass es sich um ortsansässige Täter handelt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

