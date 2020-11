Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Gaststätteneinbrecher lassen Sekt mitgehen

LorschLorsch (ots)

Eine Gaststätte in der Sachsenbuckelstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (26.11.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Hierbei wurden auch Regale und Aufsteller beschädigt. Die ungebetenen Gäste ließen anschließend einige Flaschen Sekt mitgehen. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

