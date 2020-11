Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach Odenwald: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

ErbachErbach (ots)

Am 26.11.2020 in der Zeit von 07:30 - 08:00 Uhr befuhr ein Fahrzeug die Carlo-Mierendorff-Straße in Erbach.

In Höhe der Hausnummer 13 kollidierte dieses mit einem dort befindlichen Pflanzring. Dieser wurde hierdurch beschädigt bzw. zerstört.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer samt Fahrzeug von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das o.g. Fahrzeug bei der Kollision ebenfalls sichtbar beschädigt worden sein muss.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

POK Bergermann

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell