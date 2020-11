POL-DA: Darmstadt: Alexander Götz wird neuer Leiter des Ersten Polizeireviers

Polizeipräsidium Südhessen

Alexander Götz wird neuer Leiter des Ersten Polizeireviers

Darmstadt

Polizeipräsident Bernhard Lammel hat am Mittwoch, den 25.11.2020, dem Ersten Polizeihauptkommissar Alexander Götz die Leitung des Ersten Polizeireviers in Darmstadt übertragen. Mit der Überreichung der Beauftragungsurkunde wird der gebürtige Darmstädter und aus Reinheim-Spachbrücken stammende, mit Wirkung zum 01.12.2020, offiziell der neue Revierleiter. Bedingt durch Corona musste die Amtseinführung in kleiner Runde stattfinden.

"Mit Alexander Götz gewinnt das Erste Polizeirevier in Darmstadt einen erfahrenen Polizeibeamten mit Profil, der auf 27 Jahre Polizeiarbeit zurückblickt ", betonte Polizeipräsident Lammel und würdigte die bisherige Laufbahn des Ersten Polizeihauptkommissars.

Diese hat er 1993 in Mühlheim begonnen. Bevor ihn sein Weg in die einzelnen Polizeidirektionen führte, sammelte er erste Erfahrungen bei der südhessischen Autobahnpolizei. Im Laufe der Jahre war Alexander Götz neben der Direktion Verkehr / Sonderdienste auch in den Polizeidirektionen, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau tätig. Zwischen 2013 und 2016 hatte er die Funktion des stellvertretenden Leiters der Polizeistation Dieburg und die des Zweiten Polizeireviers inne.

Mit den gewonnenen Führungserfahrungen war Alexander Götz zuletzt mit seinem Team im Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Südhessen für die Einsatzplanung und Koordination der südhessischen Polizei, die auch die Themenfelder der strategischen Kriminalitätsbekämpfung sowie die der Verkehrssicherheitsarbeit umfassen, hauptverantwortlich zuständig.

Alexander Götz ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei 11 und 13 Jahre alten Kindern. Er wohnt mit seiner Familie in Groß-Zimmern. In seiner Freizeit hat er mit seiner Familie das Reisen für sich entdeckt. Seinen dienstlichen Ausgleich findet er aber auch ganz nah, direkt vor der Haustür, im heimischen Garten.

