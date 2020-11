Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Kriminelle scheitern

Polizei sucht Zeugen

ReinheimReinheim (ots)

Der Einbruchsversuch Krimineller am Dienstag (24.11.) in der Willy-Brandt-Straße scheiterte, weshalb die Polizei in diesem Zusammenhang nach Zeugen sucht.

Nachdem sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 6 und 16.30 Uhr Zutritt in das Mehrfamilienhaus verschafften, versuchten sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Wohnungstür mit Gewalt aufzubrechen. Dieses Vorhaben scheiterte, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wie die ungebetenen Gäste in das Wohnhaus gelangen konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

