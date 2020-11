POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gasflaschen im Wert von rund 9000 Euro bei Einbruch erbeutet

Polizeipräsidium Südhessen

Ein Betrieb für Gaszubehör in der Adam-Opel-Straße geriet in der Zeit zwischen Samstag (21.11.) und Dienstag (24.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter öffneten den Zaun und verschafften sich so Zugang auf das Betriebsgelände. Anschließend entwendeten sie dort insgesamt 18 mit jeweils 50 Litern Wasserstoff gefüllte Gasflaschen im Gesamtwert von rund 9000 Euro.

Eine Flasche wiegt 80 Kilogramm, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass die Täter ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport der Beute nutzten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

