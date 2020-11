Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht

HeppenheimHeppenheim (ots)

Am Dienstag, den 24.11.2020, gegen 07:50 Uhr, fuhr in Heppenheim ein hellbrauner Audi A6 von der Ludwigstraße (B3) in die Gräffstraße ein und folgte dem Straßenverlauf. Der Fahrerin des Audi A6 kam ein hellgrauer/-silberner Hochdachwagen entgegen und touchierte die Stoßstange, sowie den Außenspiegel des Audis. Das Fahrzeug des Unfallverursachers hielt aber nicht an, sondern fuhr in die Ludwigstraße ein und verschwand unerkannt. Der Sachschaden am PKW wird auf 600EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

