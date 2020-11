Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Mönchbruchstraße geriet am Montag (23.11.), in der Zeit zwischen 16.20 und 17.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie anschließend Bargeld mitgehen. Ob darüber hinaus noch etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

