Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Modellfahrzeuge bei Einbruch erbeutet

BiebesheimBiebesheim (ots)

Durch eine aufgehebelte Tür verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Montag (23.11.) Zugang in ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße. Zudem öffneten die ungebetenen Besucher zunächst auch noch gewaltsam ein Fenster. Im Rahmen ihres Einbruchs ließen die Täter anschließend zwei Modellfahrzeuge mit Fernsteuerung mitgehen.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 6000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

