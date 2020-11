POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruchsversuch in Friseurladen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Zeugen nach Einbruchsversuch in Friseurladen gesucht

Darmstadt

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat nach einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Kirchstraße die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstag (21.11) und Montag (23.11.) hatten die Täter sich über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Geschäftsraum verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

