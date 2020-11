Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Laptop aus Kirche gestohlen

RiedstadtRiedstadt (ots)

Einen Laptop, der am vergangenen Sonntag erstmalig für die Aufzeichnung eines Web-Gottesdienstes zum Einsatz kam, hatten Kriminelle bei ihrem Einbruch in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (22.11.) und Montagmorgen (23.11.) in die evangelische Kirche am Kirchplatz im Visier.

Die Täter verschafften sich vermutlich durch gewaltsames Aufdrücken der Holzeingangstür Zugang zur Kirche, in der momentan Renovierungsarbeiten stattfinden. Die ungebetenen Besucher ließen den Computer anschließend mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

