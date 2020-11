Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Hotel/Zeugen gesucht

BensheimBensheim (ots)

Ein Hotel in der Darmstädter Straße in Auerbach geriet in der Nacht zum Samstag (21.11.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter brachen zunächst Schiebetüren des Haupteingangs auf und verschafften sich so Zugang zum Hotel. An der Rezeption wurden anschließend sämtliche Schubladen durchwühlt. Den Tresor in einem Büro aufzubrechen, gelang den ungebetenen Besucher nicht. Die Einbrecher ließen aus einem Schrank unter anderem eine Geldkassette mit Kleingeld sowie einen Beamer mitgehen, bevor sie wieder das Weite suchten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell