Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Neun Hochsitze beschädigt

ViernheimViernheim (ots)

Insgesamt neun mutwillig zerstörte Hochsitze im Wald bei Viernheim wurden der Polizei gemeldet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Taten dürften sich zwischen Donnerstag (19.11.) und Freitag (20.11.) ereignet haben. Die Hochsitze wurde angesägt, umgeschmissen und teilweise komplett zerstört. Auf dem Holz von drei Hochsitzen wurden die Buchstaben "A.L.F" mit schwarzer Farbe aufgemalt. Diese Bezeichnung könnte auf eine militante Tierbefreiungsbewegung hindeuten.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang zu weiteren zurückliegenden und gleichgelagerten Fällen in Südhessen derzeit nicht aus.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Zentralkommissariats 10 (ZK 10), unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell