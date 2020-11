Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Zigarettenautomat im Visier von Kriminellen

BrensbachBrensbach (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Ezyer Straße geriet in der Nacht zum Montag (23.11.), gegen 2.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Vermutlich zwei Täter brachen den Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt auf und ließen anschließend Zigaretten im Wert von rund 1000 Euro mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Unbekannten zudem einen Schaden von etwa 3000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

